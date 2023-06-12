Trump'ın seçim reklamında filmlerinden kesit kullanmasına Ben Affleck ve Matt Damon'dan tepki

"AMERİKA'YI YENİDEN HARİKA YAP"



Donald Trump, "Air"den bazı replikleri kullandığı seçim videosunu 10 Haziran'da kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" repliğiyle paylaşmıştı.



Eski Başkan'ın görüntüleri gösterilirken Nike'ın yetenek avcısı Sonny Vaccaro'yu canlandıran Matt Damon'ın şu repliklerine yer verildi:



"Para her şeyi satın alabilir ancak kazanmak zorunda olduğun ölümsüzlüğü satın alamaz. Gözlerinin içine bakacağım ve sana geleceğini söyleyeceğim. Bu, bir Amerikan hikayesi ve Amerikanlar bu hikayeye bayılacak. İnsanlar seni inşa edecek çünkü büyük ve yeni olduğunda biz seni severiz. Dünyayı değiştireceksin ancak şunu bilmelisin ki seni olabildiğince yükselttikten sonra geri yıkacaklar."



Yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı, senaryosunu Alex Convery'nin yazdığı film, spor markası Nike'ın ünlü basketbolcu Michael Jordan'ı reklam yüzü yapmasını ve Jordan'ın kariyerinin ilk yıllarını konu alıyor.



Affleck ve Damon'ın, 2016 seçimlerinde Trump'a karşı yarışan Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ı desteklediklerine ilişkin haberler basına yansımıştı.

