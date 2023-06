Trump'ın seçim reklamında filmlerinden kesit kullanmasına Ben Affleck ve Matt Damon'dan tepki

TRUMP'A DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ



Kanadalı müzisyen Neil Young, "Rockin' in the Free World" ve "Devil's Sidewalk" şarkılarını kullandığı için Ağustos 2020'de Trump'a dava açmış, Aralık 2020'de şikayetini geri çekmişti.



Rihanna ile İngiliz müzik grubu The Rolling Stones da şarkılarının Trump tarafından kullanılmasına tepki göstermiş, bunun tekrarlanmaması uyarısında bulunmuştu.