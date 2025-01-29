Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik Paris'te buluştu

Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Tuba Büyüküstün, kendisi gibi oyuncu Fırat Çelik ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik Paris'te buluştu

Yaklaşık 2 yıldır ikiz kızları Toprak ve Maya ile Paris'te yaşayan oyuncu , kendisi gibi oyuncu Fırat Çelik ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik Paris'te buluştu - 1

PARİS'TE POZ VERDİLER

Bir kafede buluşan ünlü oyuncular, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Büyüküstün ve Çelik'in paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik Paris'te buluştu - 2

"ÇOCUKLAR PARİS'TEYKEN BENİM TÜRKİYE'DE OLMAM ZOR"

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu , birkaç ay önce "Televizyon ekranlarına dönecek misiniz?" sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

"Şu anda televizyon için projem yok. Belli de olmaz ama seneye de Paris'teyiz gibi duruyor. Çocuklar oradayken benim burada olmam zor. Çocuklar ordayken çalışmayı tercih etmiyorum aslında. Çok aşık olmadığım bir iş olmadıkça kışın çalışmıyorum. Eğer bir projede olursa da annem geliyor. Kızlar, anneanneleriyle kalıyor."

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