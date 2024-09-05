Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü aynı filmde buluşuyor

Son olarak Zeytin Ağacı dizisiyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili "Mardin’in En Güzel Kızı" adlı filmde rol alacak.

Filmin yönetmen koltuğunda İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali ve SİYAD’dan ödül alan “Çilingir Sofrası”nın yönetmeni Ali Kemal Güven oturacak.

İkili, filmde toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesini canlandıracaklar. Filmin bu yıl sete çıkması planlanıyor.

Alt metninde güçlü bir kadının mücadele öyküsünü temel alan film, önce yurt dışındaki önemli film festivallerinde sinema yolculuğuna başlayacak.