Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik depremzedeler için yardım gecesi düzenliyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bazı ünlü isimler afet bölgesine giderek depremzedelere yardım etmeye çalışırken bazıları başlattıkları yardım kampanyalarıyla bağış topladı.

Bu isimlerden biri olan oyuncu Tuba Büyüküstün ve meslektaşı Fırat Çelik depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için düzenlenen yardım gecesinde ev sahipliği yapacak.