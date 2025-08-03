Tuba Büyüküstün'den Ayvalık pozları

Şimdilerde Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon çekimleri için Ayvalık'ta olan Tuba Büyüküstün, deniz kenarında verdiği pozları yayınladı.

Tuba Büyüküstün'den Ayvalık pozları

Uzun süredir televizyon ekranından uzak olan ve yaşamını Paris'te sürdüren , yaz tatilini çalışarak geçiren arasında yer alıyor.

Başrollerini Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'la birlikte paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezon çekimleri için Ayvalık'ta olan ünlü oyuncu, hem çalışıyor hem de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Zaman zaman setten kareleri de takipçileriyle paylaşan Tuba Büyüküstün, bu kez sahil pozlarını gözler önüne serdi.

Tuba Büyüküstün'den Ayvalık pozları - 1

Kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden Toprak ve Maya adında ikiz kızları olan ünlü isim, paylaşımına "Aşk notunu düştü. 43 yaşındaki Büyüküstün'ün paylaşımı büyük ilgi gördü.

Tuba Büyüküstün'den Ayvalık pozları - 2
Tuba Büyüküstün'den Zeytin Ağacı paylaşımı

Tuba Büyüküstün'den Zeytin Ağacı paylaşımı

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