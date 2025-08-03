Tuba Büyüküstün'den Ayvalık pozları

Uzun süredir televizyon ekranından uzak olan ve yaşamını Paris'te sürdüren Tuba Büyüküstün, yaz tatilini çalışarak geçiren ünlüler arasında yer alıyor.

Başrollerini Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'la birlikte paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezon çekimleri için Ayvalık'ta olan ünlü oyuncu, hem çalışıyor hem de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Zaman zaman setten kareleri de takipçileriyle paylaşan Tuba Büyüküstün, bu kez sahil pozlarını gözler önüne serdi.