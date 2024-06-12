Tuğba Coşkun ile Mehmet Ali Erbil yıllar sonra bir arada

2005 yılında nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun, bir yıl sonra oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına almıştı. Ünlü çift, 2011 yılında yollarını ayırmıştı.
Şimdilerde Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun ile oğlu Ali Sadi'nin mezuniyet töreninde bir araya geldi.
Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştılar.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Mehmet Ali Erbil
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin