Tuğba Özerk'in baba özlemi: Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin
Şarkıcı Tuğba Özerk, 31 Aralık 2011'de kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden babası Tahir Seçkin Kapani'nin ölüm yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Tuğba Özerk'in babası Tahir Seçkin Kapani, 31 Aralık 2011'de kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı da babasını ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Babasının ve annesinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı, altına şu notu düştü:
“Canım yeşilli mavilim... Annemin en sevgilisi, bizim kahramanımız, babamız… Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde. Seninle gülen gözlerimiz, seninle tamamlanan evimiz artık sessiz…"
"HEP KALBİMİZDESİN"
Tuğba Özerk, sözlerini "Her yılbaşında, her mevsimde, her nefeste boşluğun bizimle. Senin sıcaklığını, o eşsiz huzurunu, en çok da sarılışını özledik. Sonsuzluğa uzanan sevgimiz, dualarımız ve hasretimizle… Hep kalbimizdesin" diye noktaladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya