Tuğba Özerk'in baba özlemi: Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin

Babasının ve annesinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı, altına şu notu düştü: “Canım yeşilli mavilim... Annemin en sevgilisi, bizim kahramanımız, babamız… Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin, o soğuk gecenin ağırlığı hâlâ içimizde. Seninle gülen gözlerimiz, seninle tamamlanan evimiz artık sessiz…"

"HEP KALBİMİZDESİN"

Tuğba Özerk, sözlerini "Her yılbaşında, her mevsimde, her nefeste boşluğun bizimle. Senin sıcaklığını, o eşsiz huzurunu, en çok da sarılışını özledik. Sonsuzluğa uzanan sevgimiz, dualarımız ve hasretimizle… Hep kalbimizdesin" diye noktaladı.