Tuğba Özerk'in baba özlemi: Bir yılbaşı gecesi ansızın gittin

"HEP KALBİMİZDESİN"

Tuğba Özerk, sözlerini "Her yılbaşında, her mevsimde, her nefeste boşluğun bizimle. Senin sıcaklığını, o eşsiz huzurunu, en çok da sarılışını özledik. Sonsuzluğa uzanan sevgimiz, dualarımız ve hasretimizle… Hep kalbimizdesin" diye noktaladı.