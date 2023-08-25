Tuğçe Özbudak: Bugün taburcu oluyorum

"Adanalı" dizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, ayağında kısmı felç oluştuğunu söylemişti.
"UYUŞUKLUK SANDIĞIMIZDAN DA CİDDİYMİŞ"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuğçe Özbudak, "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyerek sevenlerinden dua istemişti.
"BANA ÇOK İYİ BAKTINIZ"
Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özbudak, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (Güçlü ol) Tuçi" ifadelerini kullandı.
Ardından bir açıklama daha yapan ve kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür eden ünlü isim, "Bugün taburcu oluyorum. Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran, arayan ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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