Tuğçe Özbudak: Bugün taburcu oluyorum

"BANA ÇOK İYİ BAKTINIZ"

Ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yapan Özbudak, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (Güçlü ol) Tuçi" ifadelerini kullandı.

Ardından bir açıklama daha yapan ve kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür eden ünlü isim, "Bugün taburcu oluyorum. Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran, arayan ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.