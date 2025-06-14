Tuğçe Tayfur ateş püskürdü
Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur, gizli hesaplardan kendisi hakkında yorum yapan kişilere tepki gösterdi.
2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne oldu. Tayfur, kızına "Necla Hira" adını verdi.
Daha sonra yaptığı paylaşımda kızının yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Tayfur, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti. Tayfur, aile pozunu "Şimdi tam olduk." notuyla paylaştı.
"ŞU GİZLİ HESAPLARINIZI KALDIRIN"
Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında gizli hesaplardan kendisi hakkında yorum yapan kişilere sert tepki gösterdi:
"Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin."
2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi.
Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurmuştu.
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