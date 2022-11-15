Tuğçe Tayfur: Doğum günün kutlu olsun baba

2011 yılında geçirdiği yüz felcinin ardından Marmaris’te gözlerden uzak bir hayat süren Ferdi Tayfur, bugün 77 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının doğum gününü kutlayan ilk isim ise şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur oldu.



"YENİ YAŞINLA YENİ PROJELER BEKLİYORUZ"

Tuğçe Tayfur, henüz küçük bir çocukken babasıyla çekilen fotoğrafını, "Yeni yaşınla birlikte yeni şarkılar, yeni projeler de bekliyoruz senden. Doğum günün kutlu olsun baba" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Ferdi Tayfur, geçtiğimiz aylarda menajeri Şirin Gözalıcı'nın paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Gözalıcı, gönderisine; “Can cana, yana yana. Her zaman olduğu gibi her konuda yanımda yanımızda” notunu dümüştü.



Tayfur'un hayranları paylaşıma "Ferdi Baba çok özletti kendini", "Özlemişiz", "Selamlarımızı iletin, maşallah" gibi yorumlar yapmıştı.