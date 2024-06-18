Tuğçe Tayfur ikinci kez anne oldu

Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, yaklaşık 1 yıl önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.