Tuğçe Tayfur ikinci kez anne oldu

Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, yaklaşık 1 yıl önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.
"ANNEM HOŞ GELDİN"
İkinci kez anne olmak için gün sayan Tuğçe Tayfur'dan müjdeli haber geldi. Ünlü isim, kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurdu.
Kızı için süslenen hastane odasını paylaşan Tayfur, "Annem hoş geldin" ifadelerini kullandı.
Tuğçe Tayfur'un 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunuyor.
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