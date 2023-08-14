Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın dünyaevine girdi

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. Çift yüzükler takıldıktan bir hafta sonra ilişkilerini bitirme kararı aldı ancak kısa süre barıştılar.
Geçtiğimiz ay da psikolojik ve fiziksel şiddet haberleriyle gündeme gelen Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Kalfa tarafından tehdit edildiğini söyledi ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'dan ayrıldıktan bir ay sonra evlendi. Geçtiğimiz hafta kısa bir süre önce tanıştığı Muhammet Aydın ile evleneceğini duyuran Tuğçe Tayfur, nikah masasına oturdu.
Tuğçe Tayfur, paylaştığı karelere "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" notunu düştü.
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