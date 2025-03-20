Tuğçe Tayfur, kendisine yapılan eleştirilere ateş püskürdü

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmamış ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.



DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI 18 Mart tarihinde 37 yaşına basan Tuğçe Tayfur, doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı. Tayfur paylaşımına ''Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina’da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa" notunu düştü.



BABASINI UNUTMADI



Ferdi Tayfur'u da anmayı ihmal etmeyen Tuğçe Tayfur, sözlerine "Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam.. Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim. Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum'' diye devam etti.



ATEŞ PÜSKÜRDÜ Tayfur'un doğum günü paylaşımları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Kendisine gelen mesajları paylaşan Tayfur "Korku iyidir. Korkun, böyle fake hesapların arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden ama ben korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum; keza beni sevenler de sevmez sizin gibi karakter yoksunlarını! Biraz cesaret! Ha gayret."