Tuğçe Tayfur'dan babasıyla yeni kare: Ümitsiz bir bekleyiş bu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur , 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmamış ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

"MELEKLERİN SENİ ÇOK ÖZLÜYOR"

Tuğçe Tayfur'un ardından Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı da bir paylaşım yaptı. Şirin Gözalıcı, merhum sanatçı ile pozuna şu notu düştü:

"Seni sevmem için dolu sebeplerim var.. Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize,siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..."

