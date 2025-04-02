Tuğçe Tayfur'dan babasıyla yeni kare: Ümitsiz bir bekleyiş bu

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Tuğçe Tayfur'dan babasıyla yeni kare: Ümitsiz bir bekleyiş bu

Usta sanatçı , 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmamış ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

Tuğçe Tayfur'dan babasıyla yeni kare: Ümitsiz bir bekleyiş bu - 1

BABA ÖZLEMİ BİTMİYOR

Geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayan ve babasını anmayı unutmayan Tuğçe Tayfur, merhum sanatçı 'la yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü isim, babasıyla pozuna "Ümitsiz bir bekleyiş bu" notunu düştü.

Tuğçe Tayfur'dan doğum gününde duygusal paylaşım: Babası Ferdi Tayfur'u unutmadı

Tuğçe Tayfur'dan doğum gününde duygusal paylaşım: Babası Ferdi Tayfur'u unutmadı

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Tuğçe Tayfur'dan babasıyla yeni kare: Ümitsiz bir bekleyiş bu - 2

"MELEKLERİN SENİ ÇOK ÖZLÜYOR"

Tuğçe Tayfur'un ardından 'un yeğeni Şirin Gözalıcı da bir paylaşım yaptı. Şirin Gözalıcı, merhum sanatçı ile pozuna şu notu düştü:

"Seni sevmem için dolu sebeplerim var.. Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize,siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..."

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