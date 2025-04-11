Tuğçe Tayfur'dan eşiyle mutluluk pozu: Evliliklerinde kriz yaşamışlardı

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Hem hayranları tarafından hem de sanat camiasında anılmaya devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar sık sık gündem oluyor.

Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmamış ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" ifadeleriyle adından söz ettiren Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Daha önce eşi Muhammet Aydın 'la evliliğinde kriz yaşayan 37 yaşındaki Tayfur, eşiyle mutluluk pozu paylaştı.

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçtiğimiz Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı.

EVLİLİĞİNDE KRİZ

Geçtiğimiz yıl sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan çiftten Tuğçe Tayfur, Aydın ile olan karelerini de silmişti. Tayfur dah asonra Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısıyla "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı. Tayfur daha sonra Mustafa Sandal'ın, "Benim Aşka İnancım Kalmadı" şarkısını paylaştı.

Muhammed Aydın ise sosyal medya hesabında "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.