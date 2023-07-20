Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı Burak Kalfa'ya: Beni zorla yanında tuttun

"HAK ETTİĞİN CEZAYI ALACAKSIN"

Tuğçe Tayfur, "Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Avukatım, hukuki süreci takip ediyor. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi..." dedi.



"Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum" diyen ünlü isim sözlerine şöyle devam etti:



"GEMİLERİ YAKTIM ARTIK"

"Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekânda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi - babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!"

