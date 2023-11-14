Tuğçe Tayfur'dan müjdeli haber: İkinci kez anne olacak

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, hamile olduğunu duyurdu. Yeniden anne olmaya hazırlanan ünlü isim, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Tuğçe Tayfur'dan müjdeli haber: İkinci kez anne olacak

Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur,  yaklaşık 4 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'da müjdeli haber geldi. 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, hamile olduğunu açıkladı.

Tuğçe Tayfur'dan müjdeli haber: İkinci kez anne olacak - 1

BEBEK BEKLİYOR

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Tuğçe Tayfur, eşi ile objektif karşısına geçerek bebeğinin ultrason görüntüsüyle poz verdi. Tayfur, "Ay, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Bi takipçisinin "Kız bebek geliyor" yorumuna da yanıt veren Tuğçe Tayfur, "Daha belli değil, sağlıklı olsun fark etmez" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur'dan müjdeli haber: İkinci kez anne olacak - 2

"DOĞRU DUVAR YIKILMAZ"

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra paylaştığı karelere "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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