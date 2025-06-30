Tuğçe Tayfur'dan nostaljik Ferdi Tayfur paylaşımı

2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve kızına "Necla Hira" adını veren Tuğçe Tayfur , babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Tayfur paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Voleybol maçında dizimi sakatlamıştım. Bu benim ilk sakatlanmamdı ve babam 'Belki bu ilk düşmen ama hayat böyle bir şey, önemli olan tekrar nasıl güçlü kalktığın! Bu fotoğrafı hatırladığında bu lafımı unutma' demişti. Sanırım konu sakatlanmamdan çok daha başkaydı."

"ŞU GİZLİ HESAPLARINIZI KALDIRIN"



Öte yandan Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında gizli hesaplardan kendisi hakkında yorum yapan kişilere sert tepki göstermişti:



"Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin."

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi.

Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurmuştu.