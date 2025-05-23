Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım: Kocamın hikayelerinden uzak dur!

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Babasıyla yaşadığı soyadı krizi ve Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Tuğçe Tayfur, yeni bir paylaşım yaptı.

Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim' diye bir söz alıntılayan Tuğçe Tayfur, "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum" dedi.