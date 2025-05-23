Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım: Kocamın hikayelerinden uzak dur!
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Babasının vefatı ardından gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımla adından söz ettirdi.
Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Babasıyla yaşadığı soyadı krizi ve Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Tuğçe Tayfur, yeni bir paylaşım yaptı.
Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim' diye bir söz alıntılayan Tuğçe Tayfur, "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum" dedi.
"KOCAMIN HİKAYELERİNDEN UZAK DUR"
2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine giren ve şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Tuğçe Tayfur, paylaşımını "Torpilli Hatice, kocamın hikayelerinden uzak dur" sözleriyle noktaladı.
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