Tuğçe Tayfur'un baba özlemi

"Dalmışız uzaklara... Uzak çok uzak. Yolunda sonunda bir daha hiç karşılaşmayacakmışız gibi dalmışız uzaklara. Ama yine de elin omzumda."

"ŞU GİZLİ HESAPLARINIZI KALDIRIN"



Öte yandan Tuğçe Tayfur geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında gizli hesaplardan kendisi hakkında yorum yapan kişilere sert tepki göstermişti:



"Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin."



2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi.

Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurmuştu.

FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ?



Ferdi Tayfur, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu. Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.