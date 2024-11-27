Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacak

UN Women ile yaptığı projelerle adından söz ettiren ve UNICEF'in Türkiye'deki ilk iyi niyet elçilerinden biri olan Tülin Şahin, kıyafetlerini bağışlayarak gelirini çocuklar için oluşturulan eğitim burslarına aktardı.



Modelliğinin yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan Tülin Şahin, Avrupa Birliği kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacak.

Şahini Aralık ayındaki etkinlikte 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' başlığı altında İngilizce bir konuşma gerçekleştirecek. İki ayrı tarihte toplam 3 gün sürecek etkinlikte Şahin, bu kez kendi yaşam tarzı üzerinden sağlıklı bir bedene ve ruha sahip olma deneyimini anlatacak.

Tülin Şahin, "Modellerin ideal ölçülerini korumak için genelde sağlıksız beslenme şekilleri olduğunu ama benim bu konuda tam tersi sağlıklı bir şekilde formumu yıllardır koruduğumu ve yaşam tarzımla iyi bir sözcü olduğumu düşündüklerini bana ilettiler. Davet için onur duyduğumu ifade edip, teklifi kabul ettim" diye konuştu.