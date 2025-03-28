Tüm Hollywood bu düğünde! İşte Jeff Bezos'un davetli listesi

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ünlü çiftin Venedik'teki milyon dolarlık düğününe dair detaylar ortaya çıktı. KİMLER DAVETLİ? 55 yaşındaki Sanchez ile 61 yaşındaki Bezos, düğün davetiyelerini gönderdi bile. Çiftin haziran ayının son günlerinde görkemli bir törenle hayatlarını birleştireceği biliniyor. Page Six'in haberine göre; Hollywood dünyasından aktör, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Orlando Bloom ve şarkıcı eşi Katy Perry ve yapımcı Brian Glazer düğünün davetlileri arasında. Efsane şarkıcı Barbra Streisand, Jewel, realite şov yıldızı Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner 'ın da İtalya'da düğüne katılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Joshua Kushner ve model eşi Karlie Kloss'un davetli olduğu öğrenildi. Düğüne katılması beklenen diğer isimler ise milyarder Bill Gates, iş insanı Barry Diller ve tasarımcı eşi Diane von Furstenberg, Anna Wintour, model Camila Morrone, Brooks Nader ve Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah.

Bezos'un 500 milyon dolarlık Koru adlı yatında töreninin gerçekleşebileceği düşünüyor. İddialara göre, lüks yat kutlamalar esnasında kullanılacak ve davetlileri gezdirecek.

GELİNLİĞİ BİLE HAZIR 2,5 milyon dolarlık bir yüzükle gelen evlenme teklifinin ardından Sanchez, görkemli tören için gelinliğini seçti.Sanchez'in Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giyeceği düşünülüyor.

İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Bezos, 2023 yılında sevgilisi Sanchez'e evlenme teklifinde bulundu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 senedir evli olan çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona erdi. Bu ilişki, Bezos'un 4 çocuğunun annesi olan MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini de sona erdirmişti.