Tuna Kiremitçi: Ufak bir direkten dönüş yaşadık
Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi hastanelik oldu. Hasta yatağında çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, sevenlerini korkuttu. Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Tuna Kiremetçi, şu ifadeleri kullandı:
"Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam."
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