Tuna Kiremitçi'nin gurur günü: Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı

Ünlü müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi'nin Yasemin Altan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can, üniversiteli oldu. Kiremitçi, oğlunun Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını duyurdu.

Tuna Kiremitçi'nin gurur günü: Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı

2005 yılında yollarını ayıran Yasemin Altan ile Tuna Kiremitçi'nin oğullları Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdı. Can Kiremitçi, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne yerleşti.

Tuna Kiremitçi'nin gurur günü: Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı - 1

"YOLUN AÇIK OLSUN OĞLUM"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Tuna Kiremitçi, "Can'ımız emeklerinin karşılığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girerek aldı ve bizi bir kez daha gururlandırdı. Gerçi bu olmasaydı da sırf oğlumuz olduğu için zaten gururluyduk. Şimdi mutluluğu mutluluğumuz oldu. Yolun açık olsun güzel oğlum" ifadelerini kullandı.

Tuna Kiremitçi'nin gurur günü: Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı - 2

İKİ ÇOCUK BABASI

Öte yandan Yasemin Altan ve İclal Aydın'ın ardından 2014 yılında da pilates eğitmeni Gamze Elgin ile üçüncü evliliğini yapan ve bu birliktelikten bir kızı olan Tuna Kiremitçi, 2019 yılında Elgin ile yollarını ayırmıştı.

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