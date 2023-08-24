Tuna Kiremitçi'nin gurur günü: Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı

2005 yılında yollarını ayıran Yasemin Altan ile Tuna Kiremitçi'nin oğullları Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdı. Can Kiremitçi, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne yerleşti.
"YOLUN AÇIK OLSUN OĞLUM"
Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Tuna Kiremitçi, "Can'ımız emeklerinin karşılığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girerek aldı ve bizi bir kez daha gururlandırdı. Gerçi bu olmasaydı da sırf oğlumuz olduğu için zaten gururluyduk. Şimdi mutluluğu mutluluğumuz oldu. Yolun açık olsun güzel oğlum" ifadelerini kullandı.
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