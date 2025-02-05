Turabi hakkında yakalama kararı: Müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı
Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran, çıkardığı son şarkıyla gündemden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şarrkısına erişim engeli gelen Turabi hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlattı. Ayrıca Çamkıran hakkında yakalama emri verildi.
Survivor ile tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Turbo lakaplı Turabi'nin şarkısı kamuoyunda tepki çekmişti.
Şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.
ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından şarkıya erişim engeli gelmişti. Şarkısına erişim engeli getirilmesi sonrası Turabi, sözleri değiştirip yeniden yayınlamıştı.
YAKALAMA EMRİ VERİLDİ
Şarkısıyla tartışma yaratan Turabi hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.
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