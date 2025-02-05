Turabi hakkında yakalama kararı: Müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı

Şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

Survivor ile tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Turbo lakaplı Turabi 'nin şarkısı kamuoyunda tepki çekmişti.

YAKALAMA EMRİ VERİLDİ

Şarkısıyla tartışma yaratan Turabi hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, başsavcılık, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.



Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.