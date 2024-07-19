Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmamıştı: Despina Vandi kimdir?

Despina Malea sahne adıyla Despina Vandi, 22 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya geldi.

Despina Vandi, Almanya'da doğmasına rağmen Kavala asıllı bir Yunan ailesinden gelmekteydi. Bir ağabeyi ve bir ablası vardır. Despina 6 yaşındayken Kavala'ya dönüş yaptıklarında Almanca bilmeyen ailenin tek ferdi Despina idi. Orta sınıf bir ailede büyüyen şarkıcı çocukluğundan beri müzikle ilgilenmeyi hayal ediyordu, fakat hayat şartlarının katı olduğunu bildiği için müziği (geçici bir süre olarak) ikinci plana atıp Selanik'te felsefe okumak için üniversiteye kaydoldu, fakat müzik tutkusu gittikçe daha fazla ağır bastığı için eğitimini yarıda bırakmak durumunda kaldı.



Şarkı söylemeye ilk başladığında ailesinden şarkıcı olduğunu gizleyebilmek için "Elli Mara" takma adını kullanan şarkıcı, daha sonra kendi öz adına "Vandi" soyadını ekleyerek müzik sahnesine çıkmaya karar verdi.



1990'ların başında Atina'da Vasilis Karras'ın desteğini alan şarkıcı, daha sonra "Minos EMI" adlı şirket ile sözleşme imzaladı ve 1994 yılında "Gela Mou" ile 1996 yılında "Esena Perimeno" adlı albümlerini yayınladı. Daha sonra Yunanistan'ın tanınmış müzisyen ve söz yazarı olan Phoebus desteği ile üçüncü albümü "Deka Entoles" (1997) ve "multi-platinum" olmuş "Profiteies" (1999) albümünü çıkardı.