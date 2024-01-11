Türk halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali mezarı başında anıldı

Ergül, ozanların ölümsüz olduğunu belirterek, "Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya devam ediyor. Onun güler yüzünü ve sevecenliğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi. Ölümünün üstünden 13 yıl geçti ama acısı her dem tazedir yüreklerimizde. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.



MESAM Başkan Vekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul ise "Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak, hepimizin görevidir. 'Gül tükendi, ben tükendim' gibi ölümsüz eserleri ile halen yaşamaktadır. MESAM ailesinin ve tüm toplumumuzun her zaman kalbinde yaşayacaktır." diye konuştu.

