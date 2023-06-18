Türk sanat müziği solisti Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı

Milli, müziğe 1978'de Ankara Radyosunda başladı, ilk profesyonel stüdyo kaydını ise 1977'de yaptı. Müziğini "popüler Türk sanat müziği" olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı. Metin Milli, "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti.



Evli ve bir çocuk babası olan Milli'nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli kitabı da bulunuyor.

