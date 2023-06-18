Türk sanat müziği solisti Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 80 yaşında hayatını kaybeden Milli'nin cenazesi İsmail Oğultürk Camisi'ne getirildi. Milli'nin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına duygularını dile getiren TRT Ankara Radyosu emekli Türk sanat müziği sanatçısı ve ses yönetmeni Ahmet Melik, ilk televizyon kaydını kendisinin yaptığı Metin Milli'nin çok iyi bir insan ve kabiliyetli bir müzisyen olduğunu söyledi.
Milli, müziğe 1978'de Ankara Radyosunda başladı, ilk profesyonel stüdyo kaydını ise 1977'de yaptı. Müziğini "popüler Türk sanat müziği" olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı. Metin Milli, "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti.
Evli ve bir çocuk babası olan Milli'nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli kitabı da bulunuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sanat
- N-Life
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat