Türkiye eski güzeli Banu Öztürk gözaltına alındı (Banu Öztürk kimdir?)
2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Öztürk, emniyete götürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.
Polisin evine geldiği anda kamera kaydı açan Öztürk, "Bunlar benim kapımı kıracakmış, beni hapsetmek için. Cumhurbaşkanına hakaret etmişim diye kapımın önüme gelip beni oruç saatinde götürmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
BANU ÖZTÜRK KİMDİR?
Banu Öztürk, 7 Mart 1985 tarihinde dünyaya geldi. Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi.
Oyunculuk kariyerinde "Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde rol aldı.
2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oğlu oldu. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.
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