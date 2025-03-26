Türkiye eski güzeli Banu Öztürk gözaltına alındı (Banu Öztürk kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.



Polisin evine geldiği anda kamera kaydı açan Öztürk, "Bunlar benim kapımı kıracakmış, beni hapsetmek için. Cumhurbaşkanına hakaret etmişim diye kapımın önüme gelip beni oruç saatinde götürmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

