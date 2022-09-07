Türkiye genelinde müze sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 5,1 artarak 519'a çıktı. Bu müzelerin 210'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309'u ise özel müze kategorisinde yer alırken ören yeri sayısı 143 oldu.



Müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 719 bin 409 olarak kayıtlara geçti.



Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı da bu dönemde yüzde 0,7 artarak 3 milyon 301 bin 789 olurken bu eserlerin yüzde 87,4'ünün envanteri yapıldı.



Özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,2 artarak 417 bin 620 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,2'si sikke, yüzde 27,3'ü arkeolojik materyal, yüzde 6,9'u etnografik materyal, yüzde 3,6'sı tablet oldu.



MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 69 ARTTI



Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2021 yılında yüzde 69 artarak 23 milyon 245 bin 317'ye yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 71,6'sı Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 672 bin 796 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 41,6 olarak tespit edildi. Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 46,4 artarak 6 milyon 609 bin 937'ye çıktı.



Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaretlerinden 362 milyon 270 bin 93 lira gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 1 milyon 799 bin 388 oldu.



Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 119 bin 253'e çıktı. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 854 ile İstanbul olurken, bu ili 7 bin 754 ile İzmir ve 4 bin 778 ile Muğla takip etti. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 22 bin 233'e ulaşırken, sit alanlarının yüzde 96,8'ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.



Milli parkların sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 46 olurken, milli park alanı yüzde 0,1 artarak 908 bin 543 hektara yükseldi. Tabiat parkı sayısı yüzde 4 artarak 260 olurken, tabiat parkı alanı yüzde 1,9 artışla 109 bin 638 hektara ulaştı.



Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 azalarak 114'e geriledi.