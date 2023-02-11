Türkiye'de çekilen Aftersun filminin oyuncusu Paul Mescal'dan bağış mesajı

'Normal People' ile şöhreti yakalayan ve bu dizideki rolüyle Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan İngiliz oyuncu Paul Mescal, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için yardım mesajı yayınladı.

Aftersun filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu adaylığı kazanan oyuncu, "Pek çok gibi Türkiye ve Suriye'de olanlar sebebiyle derin bir üzüntü ve acı içindeyim. 'Aftersun' ekibi olarak orada çekim yaptık. İki yıl önce Türkiye'de çok güzel birkaç ay geçirdik. İmkanı olan herkesi, ellerinden gelen her şekilde destek olmaya ve yardım etmeye çağırıyoruz" dedi.

Paul Mescal.



Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenler için hesap numarası:



Ahbap Derneği

İş Bankası TL Hesabı

TR120006400000110211380059https://t.co/J0KCNTdvhN pic.twitter.com/7BFymYKH7N — MUBI Türkiye (@mubiturkiye) February 10, 2023

FİLM ÖLÜDENİZ'DE ÇEKİLDİ



Yönetmen koltuğunda Charlotte Wells'in oturduğu Aftersun filminin çekimleri Fethiye Ölüdeniz'de yapıldı. Başrollerini Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall ile Paul Mescal'ın paylaştığı film, boşanmış ebeveynlerin çocuğu olan bir Sophie adında bir kızın, babasıyla Türkiye’de yaptığı tatili konu ediyor.

Oyuncu, 95. Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde ilk kez yarışacak.

GLADYATÖR 2'NİN BAŞROLÜ OLDU



Hollywood'un usta yönetmenlerinden Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor. Kadro çalışmaları devam eden filmde başrolde yer alacak isim belli olmuştu. İrlandalı oyuncu Paul Mescal, Gladyatör'ün devam filminde Lucilla'nın oğlu Lucius rolünü üstlenecek.



Paramount Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin vizyon tarihi 22 Kasım 2024 olarak açıklandı.