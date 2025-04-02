Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a: Şimdilik hoşça kal çınarım
Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Vefatının ardından bir ay geçen Akbayram'ın ardından kızı Türkü Akbayram'dan duygusal bir paylaşım geldi.
"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart'ta hayatını kaybetti.
Usta sanatçı, Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen veda töreninin ardından, cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan namaz sonrası Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hastanede babasını bir an olsun bile yalnız bırakmayan Türkü Akbayram, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür etmişti.
Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram'ı vefatının ilk ayında duygusal bir paylaşımla andı.
"SESİN YÜREĞİME HANÇER"
Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törendeki konuşmasını paylaşan Akbayram, şu ifadeleri kullandı:
"Sesin yüreğime hançer
Yokluğun kurşun gibi ağır
Varlığın bir ömür ömrüme onur
Bir su damlası olup gökyüzünden okyanusa, sana karışacağım güne kadar 'şimdilik' hoşçakal benim canım, biricik, çınarım dağım babam..."
"SENİ SAKLAYACAĞIM BABA"
Öte yandan Türkü Akbayram, babası için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğulmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."
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