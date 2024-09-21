Türkücü Ceylan'dan Mahsun Kırmızıgül paylaşımı

Son dönemde ünlü isimlerle verdiği pozlar ve fotoğraflara uyguladığı efektlerle adından söz ettiren Ceylan, bu kez eski dostu Mahsun Kırmızıgül ile poz verdi.

"YILLAR SONRA BİZ"

Mahsun Kırmızıgül ile pozunu efektsiz olarak paylaşan ünlü türkücü, "Yıllar sonra biz" ifadelerini kullandı.



Kırmızıgül ile Ceylan'ın pozuna binlerce beğeni geldi ve "İki efsane yan yana", "Harikasınız", "Evet yıllar sonra iki dev isim" gibi yorumlar yapıldı.