Tuvana Türkay hastanede: Damar sağlığınıza dikat edin

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?



Tuvana Türkay, 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu. Oyunculuk kariyerine "Ayrılık" dizisiyle başlayan ünlü isim, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü isim, son dönemde "Kağıt Ev", "Yasak Elma" gibi yapımlarla adından söz ettirdi.