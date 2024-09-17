Uçakta kedi kavgası! Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu

Şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Ardından babasının evlat ayırdığını iddia eden Çıtak, “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

Şarkıcı Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve İbrahim Tatlıses de kızını kabul etmişti. Babasıyla bir dargın bir barışık ilişkisi olan Dilan Çıtak, paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı:



"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."