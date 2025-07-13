Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur: Necla Hira 40 günlük

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Haziran ayında üçüncü kez anne oldu.

Muhammed Aydın ile Tayfur, kızlarına "Necla Hira" adını verdi.