Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur: Necla Hira 40 günlük
Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur, kızıyla verdiği pozu paylaştı.
Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Haziran ayında üçüncü kez anne oldu.
Muhammed Aydın ile Tayfur, kızlarına "Necla Hira" adını verdi.
Kızı Necla Hira'nın 40 günlük olduğunu belirten Tayfur, iki kızıyla verdiği pozu paylaştı.
2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi. Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına aldı.
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