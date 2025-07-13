Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur: Necla Hira 40 günlük

Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur, kızıyla verdiği pozu paylaştı.

Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur: Necla Hira 40 günlük

Arabesk müziğin usta isimlerinden , 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Haziran ayında üçüncü kez anne oldu.

Muhammed Aydın ile Tayfur, kızlarına "Necla Hira" adını verdi.

Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur: Necla Hira 40 günlük - 1

Kızı Necla Hira'nın 40 günlük olduğunu belirten Tayfur, iki kızıyla verdiği pozu paylaştı.

Üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur: Necla Hira 40 günlük - 2

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi. Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına aldı.

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