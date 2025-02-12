Üçüncü kez baba olmuştu: Eypio kızlarını anlattı

Eypio sahne adıyla bilinen rapçi Abdurrahim Akça, geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez baba olmuştu. Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'e konuk olan ünlü isim, kızları hakkında konuştu.

Üçüncü kez baba olmuştu: Eypio kızlarını anlattı

Günah Benim, Naim, Gömün Beni Çukura gibi şarkılarıyla tanınan Eypio, birkaç hafta önce üçüncü kez baba olmuştu. Bir çocuk sahibi daha olmanın sevincini yaşayan ünlü isim, mutluluğunu "Geldi 3. prenses Anka" sözleriyle açıklamıştı.

Bir dönem O Ses Türkiye Rap yarışmasında da jüri üyeliği yapan Eypio, 'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

Üçüncü kez baba olmuştu: Eypio kızlarını anlattı - 1

"KUCAKTA OLMAYI ÇOK SEVİYOR"

41 yaşındaki ünlü şarkıcı, minik kızı Anka ile ilgili "Güzeliz iyiyiz, sağlığı iyi. Annesiyle beraber, emiyor. Kucakta olmayı çok seviyor, yatağa bırakınca ağlıyor" ifadelerini kullandı.

'nin ablaları sorması üzerine de "Ablalar çok iyi. Büyük olan 13 yaşında... Kardeşine şöyle bir baktı geçti. 8 yaşındaki daha ilgili. Nöbetçi gibi başında bekliyor kardeşinin" dedi.

Üçüncü kez baba olmuştu: Eypio kızlarını anlattı - 2

"BABAM ÇOK KURALCIYDI"

Kalabalık bir ailesi olduğunu ifade eden Eypio “Babam çok kuralcıydı. Bu sebeple kızlarım ve kardeşlerimle daha yakın bir ilişki kurmaya çalışıyorum" dedi.

Ailede her şeyin bir şekilde kendisine geldiğini ifade eden Abdurrahim Akça, bu duruma alıştığını söyledi.

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