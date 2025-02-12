Üçüncü kez baba olmuştu: Eypio kızlarını anlattı

Günah Benim, Naim, Gömün Beni Çukura gibi şarkılarıyla tanınan Eypio, birkaç hafta önce üçüncü kez baba olmuştu. Bir çocuk sahibi daha olmanın sevincini yaşayan ünlü isim, mutluluğunu "Geldi 3. prenses Anka" sözleriyle açıklamıştı.

Bir dönem O Ses Türkiye Rap yarışmasında da jüri üyeliği yapan Eypio, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.