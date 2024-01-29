Ufak Tefek Cinayetler'in genç yıldızı Tülin Ece dünyaevine girdi

Bir döneme damga vuran "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde Merve karakterinin gençliğine hayat veren Tülin Ece, İtalyan piyanist ve besteci Alberto Giurioli’yle evlendi.

Ufak Tefek Cinayetler'in genç yıldızı Tülin Ece dünyaevine girdi

"Ufak Tefek Cinayetler"deki performansıyla yıldızı parlayan Tülin Ece, daha sonra "Sefirin Kızı", "Bir Peri Masalı", "Evlilik Hakkında Her Şey" ve "Pera Palas’ta Bir Gece Yarısı" gibi yapımlarda rol almıştı.

Bir süredir Londra'da yaşayan Ece, İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli’yle evlendiğini duyurdu.

Ufak Tefek Cinayetler'in genç yıldızı Tülin Ece dünyaevine girdi - 1

Giurioli ile 14 Ekim’de 2023’te evlendiğini ilan Tülin Ece, nikah gününden bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında profilini güncellemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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