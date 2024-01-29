Ufak Tefek Cinayetler'in genç yıldızı Tülin Ece dünyaevine girdi

"Ufak Tefek Cinayetler"deki performansıyla yıldızı parlayan Tülin Ece, daha sonra "Sefirin Kızı", "Bir Peri Masalı", "Evlilik Hakkında Her Şey" ve "Pera Palas’ta Bir Gece Yarısı" gibi yapımlarda rol almıştı.

Bir süredir Londra'da yaşayan Ece, İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli’yle evlendiğini duyurdu.