Ufuk Beydemir'den eşi İpek Filiz Yazıcı'ya: Seni çok seviyorum

Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, ikinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.

"EVLİ GEÇEN İKİ SENE"



İpek Filiz Yazıcı, Roma'da çekilen nikah fotoğraflarına "22/10/22" notunu düşerken, Ufuk Beydemir ise aynı kareleri şu sözlerle paylaştı:



"Evli geçen iki sene... Seni çok seviyorum İpek Filiz Yazıcı."