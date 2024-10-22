Ufuk Beydemir'den eşi İpek Filiz Yazıcı'ya: Seni çok seviyorum
2022 yılında Roma'da nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir, ikinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla kutladı.
Son dönemin popüler isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2022 yılının ekim ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, ikinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.
"EVLİ GEÇEN İKİ SENE"
İpek Filiz Yazıcı, Roma'da çekilen nikah fotoğraflarına "22/10/22" notunu düşerken, Ufuk Beydemir ise aynı kareleri şu sözlerle paylaştı:
"Evli geçen iki sene... Seni çok seviyorum İpek Filiz Yazıcı."
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