Ufuk Özkan'dan "intihar girişiminde bulundu" iddiasına yanıt geldi

Oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. "BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?" Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Özkan, Gazete Magazin'e konuştu. Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum" dedi. "Sete gidiyorum ve yarışma programı sunuyorum" diyen ünlü isim, "Haberlerin makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ" Ünlü oyuncu hakkındaki haberlerin ardından son paylaşımı da gündem oldu. Özkan, dün sosyal medya hesabından çocukluğu ve şimdiki halinin yan yana getirildiği bir kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı. KARACİĞER YETMEZLİĞİ SEBEBİYLE TEDAVİ GÖRDÜ Öte yandan Ufuk Özkan, birkaç yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçirmişti. Uzun bir süre tedavisi süren ünlü isim, organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.