Ufuk Özkan'dan "intihar girişiminde bulundu" iddiasına yanıt geldi
Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ünlü oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.
Oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sağlık durumu iyi olduğu söylenen 50 yaşındaki Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?"
Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Özkan, Gazete Magazin'e konuştu. Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum" dedi.
"Sete gidiyorum ve yarışma programı sunuyorum" diyen ünlü isim, "Haberlerin makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.
"BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ"
Ünlü oyuncu hakkındaki haberlerin ardından son paylaşımı da gündem oldu. Özkan, dün sosyal medya hesabından çocukluğu ve şimdiki halinin yan yana getirildiği bir kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.
KARACİĞER YETMEZLİĞİ SEBEBİYLE TEDAVİ GÖRDÜ
Öte yandan Ufuk Özkan, birkaç yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçirmişti. Uzun bir süre tedavisi süren ünlü isim, organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.
UFUK ÖZKAN KİMDİR?
11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
Birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.
2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.