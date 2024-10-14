Ufuk Özkan kimdir? Nafaka konusuyla gündeme gelen Ufuk Özkan kaç yaşında, mesleği ne?

Ufuk Özkan, boşandığı eski eşine ödediği nafaka tutarına isyanıyla gündeme geldi. Bir dönemin popüler dizisi Geniş Aile'de Cevahir karakterine hayat veren Ufuk Özkan, ödediği nafaka bedelenin fazla olduğunu ve kazancının nafaka kadar olmadığını belirtti.



Ufuk Özkan, "İki yıl önce boşandım. Ödeyeceğim nafaka 114 bin TL oldu. Ayda bu kadar para kazanmıyorum. Hiç harcama yapmasam yine ödeyemem." sözlerinde bulundu.



UFUK ÖZKAN KİMDİR?



Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 yılında Almanya Mannheim'de dünyaya geldi. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.



Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir.



Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır.



2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.



2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.



Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.