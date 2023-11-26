Ufuk Özkan'dan ilan-ı aşk

Oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisini hayranlarıyla tanıştırdı.

Ufuk Özkan'dan ilan-ı aşk

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, siroz hastalığına yakalanınca zor günler geçirmişti. 48 yaşındaki oyuncu tedavi altına alınmış ve daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

Setlere de dönen Ufuk Özkan, yeni aşkını ilan etti. Özkan yeni sevgilisi ile karesini Instagram hesabından “İyi ki” notuyla paylaştı.

Ufuk Özkan'dan ilan-ı aşk - 1

Ufuk Özkan ile Nazan Güneş 2005 yılında evlendi. 17 senelik evlilik, 2 Ağustos 2022'de tek celsede bitti. Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in Eren Özkan isminde bir oğlu var.

Ufuk Özkan'dan zorlu günler sonra setten ilk kare

Ufuk Özkan'dan zorlu günler sonra setten ilk kare

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