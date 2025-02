Uğur Akkuş ile boşanma aşamasında olan Ebru Şallı: Çevremdeki tüm insanlar taciz edilmekte

Ebru Şallı açıklamasına "Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlanmı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadeleriyle devam etti.

Manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı , geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2019 yılında evlendiği iş adamı Uğur Akkuş tarafından şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını açıklamıştı. Eşi Akkuş'u 5 aydır görmediğini de paylaşımında belirten Şallı, daha sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede Şallı, can güvenliğinden endişe ettiğini, fiziksel ve psikolojik şiddet mağduru olduğunu belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini istedi

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"



8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyuran Uğur Akkuş, ayrılık nedenini şu sözlerle ifade etmişti:



"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."



Ebru Şallı, aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulunmuştu.

EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS

Boşanma davalarının gerçekleşeceği gün ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıklamıştı. Akkuş yaptığı açıklamada; "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



EBRU ŞALLI'DAN AÇIKLAMA

Tüm bu yaşananlar ve Uğur Akkuş'un "Mutluyuz" açıklaması sonrası Ebru Şallı, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şallı, Uğur Akkuş'u 5 aydır görmediğini ve hem kendisinin hem yakınlarının ünlü iş insanının tehditlerine, hakaretlerine maruz kaldığını ifade etti.