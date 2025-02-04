Uğur Akkuş ile boşanma aşamasında olan Ebru Şallı: Çevremdeki tüm insanlar taciz edilmekte

Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve tehdide uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Boşanma aşamasında olduğu Akkuş'u 5 aydır görmediğini belirten Şallı "Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım" demişti. "ASILSIZ SUÇLAMALAR, TEHDİTLER VE HAKARET İÇERİKLİ MESAJ..."



Ebru Şallı sosyal medya hesabında hakkında yapılan asılsız suçlamalar ve çevresindeki dostlarının rahatsız edilmesi hakkında açıklama yaptı: "Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir."



"YANLIŞ BİLGİYE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULAMAK İSTERİM" Ebru Şallı açıklamasına "Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlanmı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadeleriyle devam etti.

NE OLMUŞTU? Manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2019 yılında evlendiği iş adamı Uğur Akkuş tarafından şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını açıklamıştı.



Eşi Akkuş'u 5 aydır görmediğini de paylaşımında belirten Şallı, daha sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede Şallı, can güvenliğinden endişe ettiğini, fiziksel ve psikolojik şiddet mağduru olduğunu belirterek uzaklaştırma kararı verilmesini istedi Talebi kabul eden mahkeme, Uğur Akkuş'un 1 ay süreyle eşi Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Uğur Akkuş'un Şallı'ya yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyuran Uğur Akkuş, ayrılık nedenini şu sözlerle ifade etmişti:



"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."



Ebru Şallı, aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulunmuştu. EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS Boşanma davalarının gerçekleşeceği gün ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıklamıştı. Akkuş yaptığı açıklamada; "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



EBRU ŞALLI'DAN AÇIKLAMA Tüm bu yaşananlar ve Uğur Akkuş'un "Mutluyuz" açıklaması sonrası Ebru Şallı, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şallı, Uğur Akkuş'u 5 aydır görmediğini ve hem kendisinin hem yakınlarının ünlü iş insanının tehditlerine, hakaretlerine maruz kaldığını ifade etti.