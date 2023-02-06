Uğur Aslan: Ailemin yarısı Hatay'da göçük altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem birçok can kaybına yol açtı. Oyuncu Uğur Aslan da Hatay'daki ailesinin yarısının göçük altında kaldığını söylediğini söyleyerek isyan etti.

Uğur Aslan: Ailemin yarısı Hatay'da göçük altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. 45 saniye süren deprem; , Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi.

Tüm ülkeyi sarsan deprem sonrası çok sayıda ölü ve yaralının olduğu 10 ilde, arama kurtarma çalışmaları devam ederken 'Yargı' dizisinde rol alan Uğur Aslan da Hatay'daki ailesi için Twitter'dan paylaşım yaptı.

"AİLEMİN YARIYA YAKINI GÖÇÜK ALTINDA"

Ünlü oyuncu, "Ailemin yarıya yakını Hatay'da göçük altında. Diğer kalanların söylediği tek şey, bize kimse yardım etmiyor neden?" ifadelerini kullandı.

Uğur Aslan: Ailemin yarısı Hatay'da göçük altında - 1

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