Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Reha Muhtar, İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Entübe edilen ve tedavisi süren 65 yaşındaki ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkındaki açıklama Uğur Dündar'dan geldi.

Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 1

"HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATMIŞ"

Uğur Dündar, hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda. Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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