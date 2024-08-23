Uğur Dündar'dan Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

"HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATMIŞ"

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda. Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.