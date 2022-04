Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Gangnam Style videosu viral oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, popüler K-pop şarkısı Gangnam Style'ın parodisini yaptığı video Tiktok'ta viral oldu.



We Got This Covered'ın haberine göre Djuice Style adlı videoda Zelenski ve komedi grubu Kvartal95'in üyeleri yer alıyor.

Kültür-sanat ve magazin içerikleriyle bilinen haber sitesi, söz konusu videonun yaklaşık 10 yıl önce Ukraynalı şirket Djuice için hazırlandığını belirtti.



Reklamda orijinal K-pop müzik videosundaki meşhur asansör, at ahırı ve sauna sahneleri yer alıyor.



Zelenski de şarkının sahibi Psy'nin kendi müzik videosunda giydiği mavi takım elbisenin bir benzeriyle görülüyor.