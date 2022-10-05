Ukrayna şarkısı söyleyen Kırım Güzellik Kraliçesi Olga Valeyeva'ya ceza

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ın güzellik yarışması Miss Kırım 2022'de birinci olan Olga Valeyeva'ya Ukrayna'daki direniş marşı haline gelen bir şarkıyı söylediği için Rus yetkililer tarafından para cezası verildi.



Instagram'da yayınlanan videoda Valeyeva, Rusya’nın işgal başlattığı günden bu yana Ukrayna’nın direniş marşı haline gelen Chervona Kalyna şarkısını söylüyordu.



Her iki kadın da Rus makamlar tarafından Rus ordusunu itibarsızlaştırmak ve aşırılıkçı sembolleri desteklemek ile suçlandı. Valeyeva 40.000 ruble para cezasına çarptırılırken, arkadaşı ise 10 gün hapis cezası aldı.



Kırım İçişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayınlanan videoda ise Valeyeva ve arkadaşının şarkı söyledikleri için özür diledi.