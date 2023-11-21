Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala arananlar listesinde

Gerçek adı Susana Jamaladinova olan şarkıcı Jamala, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik sert eleştirileriyle tanınıyordu. "Rus silahlı kuvvetleri hakkında yalan haber yaymakla" suçlanan Jamala'nın geçtiğimiz haftalarda arananlar listesine alındığı ortaya çıktı.

Rus haber kaynakları, Jamala'nın Rusya'nın 2022 yılındaki Bucha katliamıyla ilgili paylaşımları sebebiyle arandığını aktardı. Jamala, işgalin başlamasıyla iki çocuğu ile birlikte Türkiye'ye sığınmış, eşi de Ruslarla savaşmak için geride kalmıştı.

Halen Avustralya'da yaşayan 40 yaşındaki şarkıcı, hakkındaki yakalama kararına sosyal medya üzerinden emojiyle yanıt verdi.