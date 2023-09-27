Ukraynalı Eurovision şampiyonu Ruslana: Müzik, savaşta adeta bir silah oldu

2004'te Türkiye'de düzenlenen Eurovision yarışmasının şampiyonu olan Ruslana, verdiği mülakatta, Türk halkına, Karadeniz'deki kardeş ülkelerine destekleri için teşekkür etti. Ukraynalıların morallerini yükseltmeyi amaçlayan yeni şarkısı ve video klibinin ön gösterimini de paylaşan Ruslana, "Ukrayna halkı, şu anda bir senfoni orkestrasını andırıyor. Sadece şeften direktif bekliyorlar ve bu şef de kalpleri." ifadelerini kullandı.

Sürekli bir güvensizlikle kuşatılmış olduklarını, Ukrayna'da yaşanacak güvenli hiçbir yer olmadığını söyleyen Ruslana, kentsel alanlara yönelik füze saldırılarının giderek sıklaştığını belirtti. Ruslana, savaş nedeniyle Ukrayna'da sanat faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına geldiği ancak sanatçıların halkın iyiliği için kendilerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi.