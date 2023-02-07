Uluslararası kuruluşlar Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlattı

Uluslararası sivil toplum kuruluşları Türkiye ve Suriye’nin kuzeyinde etkili olan deprem felaketi sonrasında yardım kampanyaları başlattı. Ünlü televizyon programcısı Ellen De Generes, “Türkiye ve Suriye’nin yardımımıza ihtiyacı var” mesajıyla yardım kampanyasını duyurdu.

Uluslararası kuruluşlar Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlattı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve ’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Ünlü televizyon programcısı Ellen DeGeneres, deprem felaketiyle ilgili ABD merkezli Küresel Güçlendirme Misyonu’nun (GEM) bağış kampanyasını paylaşarak duyurdu. GEM, bağışların yaklaşık 3.5 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

Uluslararası kuruluşlar Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlattı - 1

BİR  ÇALIŞAN İDLİB'DE HAYATINI KAYBETTİ

Fransa merkezli Nobel Barış Ödülü almış bir sivil toplum kuruluşu olan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise bölgede artan ihtiyaçlara destek vermek için bağış kampanyasını başlattı. MSF, İdlib’de yaşayan bir personelinin depremde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Uluslararası kuruluşlar Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlattı - 2

111 ülkede 75 yıldır hizmet veren sivil yardım kuruluşu CARE, Türkiye ve Suriye’de yaşanan 'son 100 yılın en şiddetli deprem felaketinde' depremzedelerin dondurucu soğuklarla da savaştığını vurgulayarak kampanyasını duyurdu. Yardım kampanyası başlatan diğer kuruluşlar arasında, OXFAM, UNICEF, Save the Children, British Red Cross ve İslamic Relief yer aldı.

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