Uluslararası kuruluşlar Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlattı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Ünlü televizyon programcısı Ellen DeGeneres, deprem felaketiyle ilgili ABD merkezli Küresel Güçlendirme Misyonu’nun (GEM) bağış kampanyasını paylaşarak duyurdu. GEM, bağışların yaklaşık 3.5 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

BİR ÇALIŞAN İDLİB'DE HAYATINI KAYBETTİ



Fransa merkezli Nobel Barış Ödülü almış bir sivil toplum kuruluşu olan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise bölgede artan ihtiyaçlara destek vermek için bağış kampanyasını başlattı. MSF, İdlib’de yaşayan bir personelinin depremde hayatını kaybettiğini ifade etti.



111 ülkede 75 yıldır hizmet veren sivil yardım kuruluşu CARE, Türkiye ve Suriye’de yaşanan 'son 100 yılın en şiddetli deprem felaketinde' depremzedelerin dondurucu soğuklarla da savaştığını vurgulayarak kampanyasını duyurdu. Yardım kampanyası başlatan diğer kuruluşlar arasında, OXFAM, UNICEF, Save the Children, British Red Cross ve İslamic Relief yer aldı.